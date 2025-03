Tie-break w wielkim hicie PlusLigi. Losy meczu spektakularnie odwrócone

Przed trwającym sezonem polskiej PlusLigi do naszego kraju zawitały dwie wielkie gwiazdy reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Mowa rzecz jasna o Bartoszu Kurku , który powrócił do Polski i zasilił szeregi Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a także Wilfredo Leonie, który związał się z kolei sensacyjnie z drużyną Bogdanki LUK Lublin . Już po pierwszych kilku miesiącach jasne stało się, że te transfery zdecydowanie się opłaciły.

Zaksa wypuściła dwusetową przewagę. Rozstrzygnął tie-break

Pierwszy set rywalizacji w Kędzierzynie-Koźlu był naprawdę zacięty. Największą przewagą była ta, która wynosiła ledwie dwa oczka. Ostatecznie jednak w tych kluczowych momentach lepiej spisali się siatkarze gospodarzy i to oni wygrali 29:27. Drugi set miał bardzo podobny przebieg, żeby nie napisać bliźniaczy. Znów od początku minimalnie z przodu znajdowała się ZAKSA , która wypracowała nawet trzypunktową przewagę, ale mimo tego Asseco potrafiło doprowadzić do gry na przewagi.

Ostatecznie w tych kluczowych punktach znów to gospodarze okazali się bardziej skuteczni i wygrali drugą partię... 29:27. Trzeci set nie miał już takiego przebiegu, jakiego chciałaby ekipa gospodarzy. Dość szybko czteropunktową przewagę wypracowała sobie bowiem Asseco Resovia Rzeszów. Tej już nie straciła i zbliżyła się do ZAKSY na dystans jednego seta, bo trzeciego wygrała 25:18. Jak się okazało, ten set napędził drużynę gości.

W czwartej partii bowiem Asseco utrzymała tempo i kontynuowała swój napór na rywali. To doprowadziło do zbudowania kilkupunktowej przewagi i wygrania czwartego seta rezultatem 25:23. Dobrnęliśmy więc do tie-breaka. W tym obraz meczu już się znacząco nie zmienił. Zespół gości utrzymywał przewagę, którą zbudował we wcześniejszej fazie meczu i choć ZAKSA walczyła, to brakowało jej zdecydowanie sił, aby odwrócić losy spotkania na swoją korzyść. Piątego seta wygrali siatkarze Asseco 15:9.