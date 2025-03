Argentyński trener z mocnym przekazem na temat Polski. "To, co zrobiła, jest niewiarygodne"

Marcelo Mendez doprowadził JSW Jastrzębski Węgiel do historycznych sukcesów. Ma w dorobku dwa mistrzostwa Polski i dwa srebrne medale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Argentyński szkoleniowiec pracuje w PlusLidze od ponad trzech lat i nie ukrywa, że jest pod wrażeniem tego, jak w Polsce jest traktowana jego dyscyplina sportu. "W Polsce siatkówka jest jak nasza piłka nożna. To, co zrobiła Polska, jest niewiarygodne" - podkreśla w najnowszym wywiadzie dla portalu insiders-news.com. Mimo to potwierdza, że opuści PlusLigę.