6:0 w 33 minuty. Tak Polka zaczęła grę o półfinał WTA. I grała jeszcze niemal 3 godziny

Maja Chwalińska błyszczała już na kortach ziemnych pod koniec zeszłego roku - w Buenos Aires wygrała zmagania w deblu, we Florianopolis triumfowała w singlu i deblu. Ten sezon, jak cały tenisowy świat, zaczęła na kortach twardych, awansowała m.in. do głównej części wielkoszlemowego Australian Open. A później trochę jednak zgubiła formę, nie mogła przebić się w turniejach ITF.

WTA 125 Antalya. Maja Chwalińska kontra Elsa Jacquemot. Stawką półfinał. Znakomity start Polki, 6:0

W piątek Chwalińska grała w ćwierćfinale z Francuzką Elsą Jacquemot - 21-letnią tenisistką, która w lutym wygrała mocno obsadzony turniej ITF W75 w Lesznie. I wiele wskazywało na to, że Maja pójdzie w ślady swojej dobrej przyjaciółki z reprezentacji, czyli Igi Świątek. Wiceliderka światowego rankingu upodobała sobie bowiem bajglowanie rywalek, jej rówieśniczce z Bielska-Białej zdarza się to trochę rzadziej. Także i dlatego, że Chwalińska nie ma imponującego serwisu.

Maja Chwalińska / IMAGO/Norina Toenges/Imago Sport and News/East News / East News

Nagły zwrot akcji w ćwierćfinale Mai Chwalińskiej. Zmarnowana piłka meczowa, a później dramatyczny trzeci set

A Francuzka odżyła, już a starcie tego seta przełamała Polkę - i tę przewagę utrzymywała aż do dziesiątego gema. Prowadziła 5:4, serwowała po seta na 1:1. I znalazła się w opałach. Jacquemot dostosowała się bowiem do gry Polki, też postawiła na topspiny, które starała się umieszczać blisko linii końcowej. Maja odpowiadała tym samym, stąd wiele zaciętych wymian. Polka jednak w końcu wywalczyła dwa break pointy na remis, a później jeszcze jeden. I jeszcze jeden. W końcu dopięła swego, a później - po ponownym przełamaniu - doprowadziła do tie-breaka. Tym razem po czwartym break poincie.