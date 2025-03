Reprezentacja Polski zaczyna właśnie kolejną batalię o mundial, który w przyszłym roku ugoszczą wspólnie: Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk. Niewykluczone, że będzie to ostatnia szansa dla Roberta Lewandowskiego na występ w wielkiej imprezie drużyn narodowych, bo przecież latem przyszłego roku napastnik Barcelony skończy 38 lat. Kluczem do sukcesu będzie oczywiście dwumecz z rywalem, którego jeszcze nie znamy: Hiszpanią lub Holandią. Tyle że w ostatnich sezonach Polacy potrafili gubić punkty także w starciach z rywalami, gdzie w teorii nie powinno się to wydarzyć. Wystarczy przypomnieć choćby Mołdawię.

