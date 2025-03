Potwierdzają się doniesienia o problemach w Bydgoszczy. Może dojść do skandalu

- Mamy licencję toru, nie ma się czym martwić - mówi nam trener Abramczyk Polonii Bydgoszcz Tomasz Bajerski, ale docierają do nas niepokojące informacje, że jest źle, bardzo źle. A licencję polski klub, faworyt do wygrania Metalkas 2 Ekstraligi, właśnie stracił. Nie może na nim trenować, ani organizować zawodów. Zagrożone są sparingi Polonii, ale i też Kryterium Asów, czyli impreza z największymi gwiazdami światowego żużla. Reklama

Licencja Polonii Bydgoszcz straciła ważność. Nowej nie ma

Bajerski upiera się, że Polonia może u siebie organizować zawody do 30 marca, bo do tego czasu obowiązuje licencja wydana przed rokiem. Przepisy jednak jasno stanowią, że jeśli klub wymienia bandę i buduje odwodnienie liniowe, co jest poważną ingerencją, to licencja toru traci ważność.

Polonia nie ma w tej chwili żadnej licencji, a 20 marca miała ją na nowo uzyskać. Na stadionie byli kontrolerzy ze związku, żeby sprawdzić, jak wygląda on po ostatnich pracach. - Wszystko gra - zapewnia nas trener Bajerski, ale dotąd nie ma żadnego komunikatu na stronach PZM o nowej licencji dla Polonii. Gdyby wszystko było ok, to już dawno pojawiłaby się stosowna informacja.

Polonia Bydgoszcz dostała zalecenia. Muszą wynieść kamienie, a to nie wszystko

- Dostaliśmy zalecenia. Mamy pozbyć się kamieni, ale to normalne, że po budowie odwodnienia one się pojawiły - przyznaje Bajerski, gdy mówimy o braku komunikatu, ale dalej się upiera, że poza tym nie ma żadnych problemów.

Nieoficjalnie jednak wiemy, że tor nie został odebrany i nie chodzi wyłącznie o kamienie. Kłopot jest też z samą nawierzchnią. Od zawodników, którzy trenowali w Bydgoszczy, słyszymy, że "cały tor pływa", że nie da się na nim ścigać. Już zresztą odwołano planowany na ten weekend sparing z Gezet Stalą Gorzów. Reklama

Wybrzeże Gdańsk zrobiło to samo, ale inaczej, lepiej

To nie jest oczywiście tak, że Polonia popełniła jakiś błąd. To, co dzieje się teraz, to efekt uboczny budowy odwodnienia. W związku z tym zebrano część nawierzchni, potem ją znowu dosypano, wymieszano, ale materiał się nie związał. Głównie z powodu przymrozków. Dlatego teraz muszą się modlić w Bydgoszczy o ładną pogodę i dużo słońca.

Inna sprawa, że Polonia nie miałaby problemów, gdyby zrobiła to, co Wybrzeże Gdańsk. Tam też robiono odwodnienie, ale dowieziono 1300 ton świeżego materiału. Rozłożono go na torze po wcześniejszym wymieszaniu. Na torze jest warstwa 30 centymetrów nowej nawierzchni.

Od specjalistów w robieniu toru słyszymy, że dwa dni na plusie i ze słońcem powinny wystarczyć. O ile gospodarz dobrze wykona swoją robotę. Polonia musi się zatem modlić o to, żeby taka dobra pogoda przyszła, bo w przyszłym tygodniu kontrolerzy z PZM znów pojawią się na stadionie, by sprawdzić, czy nadaje się on do jazdy i czy można będzie zorganizować zaplanowane na 30 marca Kryterium Asów.

