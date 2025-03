Hajto uderza w Michała Probierza. Padły mocne słowa. "Niepoważne decyzje"

Tomasz Hajto nie wytrzymał, atakuje Michała Probierza. Wspomniał o dwóch zawodnikach

62-krotny reprezentant Polski nie krył także rozgoryczenia z powodu braku powołania dla Sławomira Abramowicza, który zachwyca w barwach Jagiellonii Białystok. "Abramowicz wyrósł na najlepszego bramkarza w naszej Ekstraklasie. Najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, że mówiło się o nim w kontekście pierwszej reprezentacji, żeby się nauczył, pojechał, zobaczył Skorupskiego, Bułkę i Drągowskiego. Nie jest powołany, więc każdy mówi, że będzie powołany przez Majewskiego do kadry U-21. Tam też go nie ma. Dla mnie to są niepoważne decyzje. Co taki chłopak ma zrobić więcej w swoim klubie, żeby być powołanym do kadry U-21, jeśli nie ma go w pierwszej reprezentacji?" - grzmiał 52-latek.