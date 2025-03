Trwa zgrupowanie reprezentacji, a tu taki cios dla Barcelony. Flick już wie

To był prawdziwy wstrząs - 8 marca, tuż przed planowanym rozpoczęciem spotkania FC Barcelona - Osasuna światowe media obiegła informacja o niespodziewanej śmierci zaledwie 53-letniego Carlesa Minarro Garcii, członka sztabu medycznego "Blaugrany". Liderzy Primera Division w takich okolicznościach nie byli w stanie podejść do zmagań z "Los Rojillos", co oczywiście należało przyjąć ze zrozumieniem.

Potyczka została ostatecznie przeniesiona na inny termin - a konkretnie 27 marca. Jest to dla "Dumy Katalonii" jednak data kłopotliwa, co ma oczywiście związek z trwającą już przerwą reprezentacyjną. Zapowiada się na to, że trener Hansi Flick nie będzie mógł w tym przypadku skorzystać z umiejętności kilku ważnych zawodników. Duże wahanie dotyczyło tutaj, chociażby Raphinhy, ale wszelkie wątpliwości zostały rozwiane... Reklama

Raphinha mógł wrócić wcześniej do FC Barcelona. To była jedyna furtka

Brazylijczyk wybrał się oczywiście na zgrupowanie kadry "Canarinhos" i wziął udział w wygranym 2:1 spotkaniu el. MŚ 2026 z Kolumbią, będąc prawdziwym liderem swej ekipy - odnotował on bowiem trafienie z karnego i asystę przy golu Viniciusa Juniora.

Jednocześnie nie został ukarany żółtą kartką, a to była... jedyna opcja, by mógł on wrócić wcześniej na Półwysep Iberyjski i być gotowym na spotkanie z Osasuną. W przypadku obejrzenia "żółtka" musiałby bowiem pauzować w kolejnej potyczce, z Argentyną.

Joaquim Piera z "Diario Sport" wskazuje jednak wprost: Raphinha to nie jest ktoś, kto lubi chodzić na skróty i za nic nie opuściłby on tak prestiżowych zmagań, jak rywalizacja z "Albicelestes". Opcja celowego wykartkowania się nie wchodziła w grę. "Nie miał zamiaru stracić twarzy i opuścić Superclasico" - podkreśla autor.

El. MŚ 2026. Raphinha zagra przeciwko Argentynie i opuści mecz z Osasuną

Tym samym można jasno już powiedzieć, że na "Barcę" spadł cios dotyczący nieobecności jednej z jej największych gwiazd. Starcie Argentyna - Brazylia rozpocznie się w Buenos Aires 25 marca o godz. 21.00 czasu lokalnego (26 marca o 01.00 w nocy czasu środkowoeuropejskiego). 28-letni skrzydłowy w teorii miałby czas na przetransportowanie się na "Stary Kontynent", ale przecież kiedyś musi jeszcze odpocząć... Reklama

W obecnej kampanii Raphinha zdobył już dla "Blaugrany" 27 goli i 20 asyst. Piłkarz jest na ten moment jednym z czołowych kandydatów do sięgnięcia po Złotą Piłkę pod koniec roku.

