Polski zespół w finale Ligi Mistrzów. To już pewne, pogrom na oczach Kurka

Przykład z "Jurajskich Rycerzy" chcieli wziąć obecni mistrzowie Polski. Do przepustki do półfinału bez większej nerwówki potrzebowali triumfu w trzech lub czterech setach. Sytuację skomplikowała im zaskakująca porażka w Grecji. Olympiakos przeprowadził udaną remontadę i ze stanu 0:2 "wyczarował" triumf 3:2 . Nikt z widzów obecnych na trybunach nie wyobrażał sobie powtórki z rozrywki w Polsce.

Od początku meczu każda piłka była szalenie ważna. Losy pierwszego seta rozstrzygnęły się dopiero w końcówce. Oba zespoły charakteryzowała ogromna nerwowość. W pewnym momencie aż trzy serwisy z rzędu skończyły się niepowodzeniem. Na szczęście w porę inicjatywę przejęli gospodarze, którzy odskoczyli z 19:19 na 23:19 . W ciągu kilku minut sytuacyjną piłkę skończył Tomasz Fornal , potem udany blok zaprezentował Łukasz Kaczmarek . Trenerowi gości nic nie dawały nawet przerwy na żądanie, Jastrzębianie triumfowali 25:21 i znaleźli się dwie partie od upragnionego wyjazdu do Łodzi.

JSW Jastrzębski Węgiel w półfinale Ligi Mistrzów. O finał zagra z Alruon CMC Wartą Zawiercie

Po krótkiej przerwie oczom obserwatorów oglądających potyczkę w telewizji ukazał się Bartosz Kurek. Reprezentacyjny atakujący skorzystał z chwili wolnego i wybrał się do Jastrzębia, by osobiście zobaczyć jak polski zespół walczy o półfinał Champions League. Kapitan kadry z uśmiechem przyglądał się poczynaniom kolegów, z którymi niedawno sięgał po olimpijskie srebro. Podopieczni Marcelo Mendeza poszli za ciosem, triumfując w identycznym stosunku co w partii otwarcia.