Polskie zespoły do pewnego momentu były niepokonane w bieżącej edycji europejskich pucharów. Zwycięski marsz przedstawicieli PlusLigi został przerwany dopiero w ćwierćfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów - Jastrzębski Węgie l przegrał po tie-breaku z Olympiakosem Pireus, PGE Projekt Warszawa uległ Halkbankowi Ankara . Asseco Resovia Rzeszów wygrała za to pierwsze półfinałowe starcie Pucharu CEV z Tours VB, z kolei Bogdanka LUK Lublin ograła Cucine Lube Civitanova i jest o krok od sięgnięcia po Puchar Challenge.

We wtorek swój mecz rozegrała już Aluron CMC Warta Zawiercie, która przypieczętowała awans do półfinału Ligi Mistrzów . Następnego dnia do akcji wkroczą pozostali przedstawiciele naszych rozgrywek. Najpierw Projekt podejmie Halkbank i musi wygrać 3:1 lub 3:0, by doprowadzić do tzw. złotego seta. Jeśli z kolei rywalom uda się ugrać dwie partie, podopieczni Piotra Grabana stracą szanse na awans.