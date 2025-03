Polacy w półfinale Ligi Mistrzów. I już pierwszy zgrzyt. "Trochę dziwne"

Wyjątkowy finał odbędzie się w Łodzi. Nie bez powodu padło tu słowo "wyjątkowy", ponieważ triumfator po kilku latach przerwy ponownie zostanie wyłoniony w kraju nad Wisłą. Ponadto dojdzie do istotnych zmian w harmonogramie . Pierwszy półfinał odbędzie się w piątek, a drugi dopiero w sobotę, a więc dzień przed potyczką finałową. Zdaniem Bartosza Kwolka z Aluron CMC Warty, nie jest to do końca sprawiedliwe. Gwiazdor jasno wyraził się w tym temacie tuż po ostatniej piłce w Sosnowcu.

Bartosz Kwolek niezadowolony z harmonogramu finałów Ligi Mistrzów. To mu się nie podoba

"Dla mnie to trochę dziwne. Zawsze cały turniej trwał dwa dni. Teraz jest to przesunięte i to dość spory handicap dla drużyn, które swoje półfinały rozegrają w piątek. Jeden dzień odpoczynku to naprawdę dużo na takim etapie sezonu, w którym każdy jest już mocno przemęczony. Dla mnie to dziwna decyzja. Nie wiem z jakiego powodu w piątek będzie w półfinale grała Perugia i - miejmy nadzieję, Projekt Warszawa" - przekazał w rozmowie z "Siatka.org".