Wszystko jasne ws. zdrowia Roberta Lewandowskiego. Media potwierdzają

Piątkowy mecz reprezentacji Polski był prawdziwą męczarnią. Udało się go wygrać dzięki bramce Roberta Lewandowskiego z 81. minuty, a i w niej pomógł rykoszet od jednego z litewskich zawodników. Wielu widzów zauważyło, że podczas celebracji gola kapitan naszej kadry poczuł jakiś ból. Zmartwili się nie tylko fani "Biało-Czerwonych", ale alarmy zaczęły rozbrzmiewać także wśród katalońskich dziennikarzy, pracujących wokół Barcelony.

Sam "Lewy" poruszył ten temat w rozmowie przed kamerą TVP Sport. Okazało się, że to nieco dłużej istniejący problem. - Mam nadzieję, że to nic wielkiego. Już od trzech meczów miałem małe problemy, ale dzisiaj było już dużo lepiej. Potem prewencyjnie lepiej było odpuścić, niż bardziej to pogłębiać. Zobaczymy, jak będzie jutro - powiedział.