Prawda o grze Polaków z Lewandowskim obnażona. Więcej pożytku miał z Neuera

Robert Lewandowski zagrał już z "orzełkiem na piersi" 157 razy. W tym czasie zdobył aż 85 bramek i dzięki temu jest najlepszym strzelcem w historii naszej kadry. Ostatnie trafienie dołożył w starciu z Litwą i było ono na wagę trzech punktów . Ponadto zanotował też 35 asyst. Na przestrzeni lat zdarzały mu się występy, w których zawodził, ale zdecydowanie więcej było tych, w których ciągnął naszą kadrę "za uszy". Tak było właśnie, chociażby ze wspomnianą Litwą. Liczby Lewandowskiego, a także liczba jego przeciwników mogłyby być lepsze, gdyby trochę bardziej pomagali mu koledzy . Ostatnie wyliczenia Wojciecha Górskiego z portalu Weszło.com pokazują bowiem, że jeśli nasz kapitan sam nie wypracuje sobie sytuacji, to na innych kadrowiczów nie ma co za bardzo liczyć.

Lewandowski żyje w reprezentacji bez podań. Fatalna skuteczność Polaków

Dziennikarz Weszło.com wyliczył bowiem, jak wyglądają statystyki asyst do Roberta Lewandowskiego wśród kadrowiczów, którzy są aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Okazuje się, że prawda o współpracy zawodników z naszym kapitanem wygląda wręcz dramatycznie. Najwięcej asyst zaliczył bowiem Sebastian Szymański , który asystował Lewandowskiemu raptem... dwa razy! I to na dodatek w ciągu aż sześciu lat gry w biało-czerwonych barwach. Okazuje się, że tyle samo Lewandowskiemu za czasów ośmiu lat spędzonych w Bayernie, asystował... Manuel Neuer .

Tym samym Niemiec przebija naszych pozostałych kadrowiczów, a co gorsza, nie jest ich zbyt wielu. Po jednej asyście do Lewandowskiego zaliczyli bowiem Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Karol Świderski oraz Bartosz Bereszyński. Warto podkreślić, że każdy z nich występuje w kadrze już co najmniej od 4 lat (Kamiński i Świderski - 4, Frankowski - 7), a Bereszyński aż 10.