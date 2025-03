Lewandowski wydał wyrok ws. gry reprezentacji. Czarno na białym

Polacy wymęczyli skromne zwycięstwo nad Litwinami. W ich grze nie widać było pomysłu, polotu, fantazji, a przede wszystkim znacznej przewagi w umiejętnościach piłkarskich. Zamiast tego sporo było przypadku, niedokładności, chaosu i liczenia na to, że w końcu piłka sama wpadnie do siatki. Gdyby nie rykoszet z 81. minuty spotkania, być może nigdy by nie wpadła, a kadra zaczęłaby eliminacje od kompromitującego remisu z Litwinami.

