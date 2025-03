Możliwy sensacyjny scenariusz z Lewandowskim. Dzieje się w stolicy. "Trwają dyskusje"

Od nieprzekonującego zwycięstwa nad Litwą "Biało-Czerwoni" rozpoczęli batalię o przyszłoroczny mundial, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie . Polacy na PGE Narodowym długo remisowali z przeciwnikami, gdy wreszcie kilkanaście minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego kibiców do euforii doprowadził Robert Lewandowski . Kapitan strzelił bramkę na wagę trzech punktów, ratując tym samym zespół przed kompromitacją.

Robert Lewandowski może nie zagrać z Maltą. Są pilne wieści z Warszawy

Dla fanów wybierających się na trybuny byłyby to smutne wieści. Biorąc jednak pod uwagę klasę rywala, selekcjoner nie ma powodów do niepokoju nawet gdyby nie mógł skorzystać z usług snajpera FC Barcelona. "Wiele wskazuje na to, że w wyjściowej jedenastce pojawi się Jakub Kamiński. Swoją szansę od początku mogą też dostać Mateusz Bogusz i Krzysztof Piątek, który miałby zastąpić właśnie Lewandowskiego" - dodał Tomasz Włodarczyk w dłuższym artykule na "Meczyki.pl".