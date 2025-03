Lewandowski nie zagra z Maltą. Miała już zapaść decyzja ws. jego występu

Robert Lewandowski okazał się bohaterem meczu z Litwą. Gdy wydawało się, że reprezentacja Polski jest blisko kompromitującego remisu, kapitan naszej kadry wziął sprawy w swoje ręce i w 81. minucie strzelił jedynego, jak się później okazało, gola "Biało-Czerwonych" i zapewnił nam trzy punkty. Niestety, już w trakcie spotkania można było zauważyć grymas bólu na twarzy 36-latka. Zauważył go również selekcjoner Michał Probierz, który zdjął zawodnika w 86. minucie. Od tamtej chwili pojawiły się poważne obawy co do jego występu przeciwko Malcie.

