Polskie siatkarki znokautowane w Lidze Mistrzyń. Faworytki były bezwzględne

Rzeszowskie siatkarki mogły jechać do Włoch ze spokojem. Mimo że mierzyły się z obrońcą tytułu sprzed roku, drużyną w tym sezonie niepokonaną, miały już bowiem zapewniony awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzyń. Zagwarantowały to sobie, wygrywając cztery z pięciu poprzednich meczów fazy grupowej. Przegrały jedynie z Imoco Conegliano, ale w Rzeszowie potrafiły postawić się faworytkom i urwać im seta.

