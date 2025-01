Wielkie nerwy, a potem taki zwrot w Lidze Mistrzyń. Polskie siatkarki z awansem!

Drużyna PGE Grot Budowlanych Łódź pojechała na Węgry z jasnym celem. Był nim co najmniej punkt, czyli dwa wygrane sety - to była gwarancja utrzymania drugiej pozycji w grupie i awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzyń. Szansę dawał także jeden wygrany set, ale wtedy trzeba było liczyć tzw. małe punkty, czego z pewnością łodzianki wolały uniknąć. Vasas był ich bezpośrednim rywalem w walce o awans.