FC Barcelona znów demoluje wielkiego rywala. Pajor o krok od pierwszego trofeum

Pajor tym razem nie strzeliła, ale jej FC Barcelona jest o krok od trofeum

Ewa Pajor przeniosła się do FC Barcelona tego lata z VfL Wolfsburg. Napastniczka reprezentacji Polski nie potrzebowała wiele czasu na aklimatyzację. Weszła do najlepszej żeńskiej drużyny na świecie z marszu, szybko stając się podstawową napastniczką. W środę jej zespół mierzył się z Atletico Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii, a Polka znalazła się w wyjściowym składzie.

Tego dnia to inne zawodniczki grały pierwsze skrzypce. Claudia Pina trafiła do siatki jeszcze przed końcem pierwszej połowy. "Blaugrana" dopiero po przerwie wykonała jednak egzekucję. W 73. minucie Pina zanotowała dublet, a już w doliczonym czasie gry wynik na 3:0 ustaliła Graham. Pajor przebywała na murawie do ostatniego gwizdka sędziego . Taki stan rzeczy oznacza, że Polka jest o zaledwie jedno spotkanie od sięgnięcia po pierwsze trofeum w bordowo-granatowych barwach. Drugiego finalistę Superpucharu Hiszpanii wyłoni mecz Real Madryt - Real Sociedad, który odbędzie się w czwartek.

Co za sezon Ewy Pajor. Polka strzela jak na zawołanie

Ewa Pajor z pewnością zdawała sobie sprawę z rywalizacji, jaka panuje w drużynie FC Barcelona. 28-latka podeszła jednak do wyzwania bez strachu i błyskawicznie przebiła się do wyjściowej jedenastki. Jego pierwsze półrocze w stolicy Katalonii jest bez wątpienia imponujące. W samej lidze ustrzeliła 14 bramek w 14 spotkaniach. Nikt nie może pochwalić się lepszym dorobkiem, a jej najbliższa rywalka ma na koncie aż o trzy gole mniej. Do tego może popisać się hat-trickiem w meczu Pucharu Królowej i kolejnymi pięcioma w Lidze Mistrzyń. Jeżeli "Blaugrana" pod koniec sezonu sięgnie po kluczowe trofea, Polka będzie jedną z faworytek do zgarnięcia Złotej Piłki.