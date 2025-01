Lewandowski i spółka świętowali, kiedy zaczęła się bójka. Do akcji wkroczyła policja

Kosmiczny mecz w Lizbonie. FC Barcelona wydarła Benfice zwycięstwo

Piłkarze Benfiki nie mogli pogodzić się z takim rezultatem. Domagali się odgwizdania rzutu karnego po sytuacji poprzedzającej kontrę Barcy . Powtórki wykazały, że podstaw ku temu nie było. Gospodarze starali się wymusić stały fragment, na co Danny Makkelie nie dał się nabrać. A pracy w ostatnich minutach miał wiele. Pomiędzy piłkarzami się zagotowało. Najpierw żółtą kartkę otrzymał Fermin Lopez, a po chwili czerwoną obejrzał znajdujący się na ławce Arthur Cabral . To był jednak dopiero początek.

Wielka awantura po hicie. Musieli interweniować mundurowi

Napięcia eskalowały i przeniosły się do tunelu prowadzącego ze stadionu do szatni. Dziennikarze "COPE" poinformowali, że doszło do starć pomiędzy piłkarzami, a krzyki i obelgi zaalarmowały policję. Służby musiały wkroczyć do akcji, aby nie doszło do poważnych rękoczynów i uszkodzeń obiektu.