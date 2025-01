Po spektakularnym zwycięstwie z Realem Madryt, do którego Robert Lewandowski asystą i golem dołożył swoją cegiełkę, napastnik znów jest chwalony w Hiszpanii, choć jeszcze niedawno wydawało się, że miarka się przebrała, a on nazywany był wprost "piętą achillesową Barcelony". Mimo krytyki, która wylała się na niego po słabszym okresie w grze zespołu, nie da się jednak ukryć, że notuje naprawdę dobry sezon. W 27 klubowych występach na wszystkich frontach zdobył łącznie 26 bramek.

- Nie ulega wątpliwości, że żywej komórki nie da się oszukać. Nawet Robert, który z fizjologicznego punktu widzenia jest fenomenem, nie jest w stanie. Natomiast to, co w jego przypadku jest najcenniejsze, to przeogromne doświadczenie, którym ten pogłębiający się deficyt motoryczny może nadrabiać - mówił jeszcze niedawno w rozmowie z serwisem i.pl wybitny fizjolog, profesor Jan Chmura , zapowiadając, że na wysokim, światowym poziomie Lewandowski może funkcjonować nawet do 40. roku życia.