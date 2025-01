Hitowe starcie dla mistrzyń Polski! „Efekt nowej miotły” w Koszalinie?

W 12. serii ORLEN Superligi Kobiet oczy wszystkich kibiców zwrócone były na Dolny Śląsk, gdzie doszło do starcia pomiędzy dotychczasowym liderem rozgrywek - KPR-em Gminy Kobierzyce i aktualnym mistrzem Polski - KGHM MKS Zagłębiem Lubin . Początek spotkania mógł zapowiadać niespodziankę, jednak w trakcie kolejnych 25 minut zespół prowadzony przez Bożenę Karkut zdobył 13 bramek, a stracił jedynie 3 trafienia. Wydawało się zatem, że losy spotkania są już rozstrzygnięte, jednak zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce zdołały zbliżyć się na trzy trafienia i miały okazje do zdobycia kolejnych bramek. W ostatnich minutach aktualne mistrzynie Polski nie pozwoliły na więcej rywalkom w ataku i powróciły na pozycję lidera ORLEN Superligi Kobiet.

- Może odczuwamy niedosyt, ale wiemy również, że o końcowym wyniku zadecydowało drugie piętnaście minut pierwszej części spotkania i początek drugiej. Trudno wtedy o korzystny wynik, ale jesteśmy zespołem, który walczy do końca. Ta różnica była za duża i bardzo dobrą skuteczność w bramce miała Monika Maliczkiewicz. Z drugiej strony patrząc, my słabo rzucaliśmy i ten mecz zakończył się takim wynikiem, jaki widzimy na tablicy - powiedziała Małgorzata Buklarewicz, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.

Zwycięska seria

- Dzisiejszy mecz był pełen emocji od pierwszej do ostatniej minuty. Pierwsza połowa to nasza dominacja - grałyśmy swoje, konsekwentnie budując przewagę. W drugiej połowie rywalki podjęły walkę i zdołały dojść nas na dwie bramki, co na chwilę podniosło emocje. Mimo to udało nam się zachować spokój, ostudzić napięcie i na nowo przejąć kontrolę nad meczem. Krok po kroku zwiększałyśmy przewagę, aż do ostatniego gwizdka. - oceniła Magdalena Stanulewicz, trenerka Energa Startu Elbląg.