Klopp przemówił na temat Lewandowskiego. Ujawnił kulisy z przeszłości. "Nie był gotowy"

Pewnie nie byłoby katalońskiej przygody, gdyby nie epizod piłkarza w Borussii Dortmund . Snajper do Niemiec trafił z Lecha Poznań w 2010 roku i wraz z biegiem czasu odgrywał w nowym zespole coraz większą rolę. Efekt? Dwa mistrzostwa kraju oraz awans do finału Ligi Mistrzów. Do tego doszło mnóstwo spektakularnych bramek. A z ławki rezerwowych prowadził go nie kto inny, jak Juergen Klopp. Legendarny szkoleniowiec po latach wrócił do początku kooperacji z Polakiem, co uwieczniła w krótkim materiale TVP Sport w mediach społecznościowych.

Borussia zrezygnowała z Lewandowskiego. Drugie podejście już było skuteczne

"Oglądałem go często i najpierw go nie podpisaliśmy, bo myślałem, że nie był gotowy. Ostatecznie nikt go nie podpisał. Byliśmy zaskoczeni, więc rok później go podpisaliśmy. Mieliśmy dużo szczęścia. Przyszedł, potrzebował czasu. On jest dziewiątką, ale najpierw musiał grać na innych pozycjach, bo musiał się nauczyć gry. Początkowo był tylko przyzwyczajony do kończenia akcji. Myślę, że zanim odszedłem już było jasne, że on idzie w tę stronę. Gdyby został w Dortumndzie, to Borussia wygrałaby więcej tytułów mistrzowskich. W 80-90% to zależy od zawodnika. Ty możesz dodać tylko trochę przyprawy i pomóc mu w drobny sposób. Tak naprawdę talent, potencjał, charakter, on to wszystko ma. To było decydujące" - stwierdził szczerze jeden z najlepszych trenerów wszech czasów.