Po ostatnim gwizdku sędziego Wojciech Szczęsny stanął przed kamerą Canal+ Sport i skomentował między innymi swoją nieudaną "wycieczkę" poza "szesnastkę". - Timing wyjścia był dobry, tylko po prostu Balde mnie nie usłyszał. Zdarza się. Szkoda, że nam się zdarzyło to dzisiaj. Na szczęście konsekwencje to stracona bramka, nie stracone punkty. Obaj tak naprawdę zdążyliśmy do piłki i się nie słyszeliśmy po prostu. Ja krzyczałem, on nie słyszał i zareagował tak, jakbym ja nie wychodził. Wyszło to troszkę komicznie, ale trzy punkty jadą do Barcelony - stwierdził polski bramkarz.