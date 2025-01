Polskie siatkarki były pod ścianą. Koniec marzeń w Lidze Mistrzyń

Do szóstki BKS-u na spotkanie we Włoszech wróciła Julia Nowicka. Kapitan i rozgrywająca jest kluczową zawodniczką bielskiej drużyny, co było widać w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzyń. Wówczas pozbawiona reżyserki drużyna - mimo niezłego występu jej zmienniczki Wiktorii Szewczyk - zdołał ugrać tylko jednego seta w meczu z Allianz MTV Stuttgart.