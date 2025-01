Drużyna polskiej siatkarki zdemolowana w Lidze Mistrzyń. 25:11, nie było litości

W ostatniej kolejce fazy grupowej czekał je wyjazd do Stambułu na mecz z najmocniejszym rywalem. Eczacibasi to jedna z drużyn, która marzy o triumfie w całych rozgrywkach i jest zaliczana do faworytów. W poprzednim sezonie zespół z Turcji dotarł do półfinału, w którym przegrał z późniejszym triumfatorem - Prosecco Doc Imoco Conegliano.

