Polacy oszukani, oni zagrali o złoto. Rewanż po 10 latach, mistrz nie miał litości

Kilkanaście lat temu Katar rozpoczął sportową ofensywę, której efektem były m.in. mistrzostwa świata w piłce ręcznej, piłce nożnej, lekkoatletyce czy pływaniu. Zarazem, tam gdzie to było możliwe, szejkowie starali się naturalizować obcokrajowców. O ile w piłce nożnej jest np. wiele przeszkód, to już w handballu - nie. Tu narodowość zmienić stosunkowo łatwo, nic więc dziwnego, że połowę składu Kataru stanowili w 2015 roku uznani gracze. Ze świetnym bramkarzem Barcelony Danijelem Sariciem czy urodzonym na Kubie Rafaelem Capote . Ten ostatni wtedy miał 27 lat, dziś ma 37 - wciąż jest gwiazdą swojej reprezentacji. Przy czy Katar nie znaczy już tak wiele, choć jest mistrzem Azji.

Skandalem było to, w jaki sposób gospodarze byli przepychani wówczas przez kolejne rundy. Przekonali się o tym w 1/8 finału Austriacy (przegrali 27:29), później w ćwierćfinale Niemcy (24:26), wreszcie w półfinale Polacy (29:31). Niby to zawsze ledwie dwie bramki różnicy, ale tak się składa, że wszystkie te spotkania sędziowali arbitrzy z Bałkanów. Nasi zawodnicy kpili po meczu z arbitrów z Serbii, Michał Szyba pokazywał gestem, że w grę wchodziły pieniądze.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Francja rozbiła Katar w rewanżu za finał z 2015 roku

Teraz do mistrzostw świata, które odbywają się w Chorwacji, Norwegii i Danii oba zespoły przystępują z zupełnie innych pułapów. Fracja to kandydat przynajmniej do finału, do złota raczej nie. Mocniejszy skład jednak mają Duńczycy, ale powtórka finału między tymi ekipami zaskoczeniem by nie była. Katar zaś ma zawodników, którzy grali 10 lat temu, rodowici piłkarze ręczni z tego kraju porobili postępy, ale Capote nie ma już takiego wsparcia jak niegdyś. I do tego sam jest starszy.