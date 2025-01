Karol Świderski opuścił nagle obóz treningowy. Wraca tu, gdzie strzelił 30 goli

Jak donosi serwis Topbin90.com, zawodnik opuścił obóz treningowy na Florydzie i udał się w podróż do Europy. Tu lada dzień ma zostać ogłoszony nowym nabytkiem Panathinaikosu Ateny . Będzie kosztował grecki klub dwa miliony dolarów. Jego obecny kontrakt zachowuje ważność do końca bieżącego roku.

Świderski krok od Panathinaikosu Ateny. Wraca do ligi, w której zdobył 30 goli

W nowym klubie Świderski nie będzie jedynym Polakiem. Od roku zawodnikiem "Koniczynek" pozostaje Bartłomiej Drągowski . Pierwszą rundę spędził tam na wypożyczeniu, by u progu obecnego sezonu podpisać czteroletni kontrakt.

Panathinaikos to 20-krotny mistrz Grecji. W ligowej tabeli zajmuje aktualnie drugie miejsce ze stratą czterech punktów do Olympiakosu Pireus. Awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji.