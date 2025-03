W piątek na nowym stadionie w Opolu odbył się inauguracyjny mecz. Zarząd Odry zaprosił do rozegrania spotkania towarzyskiego Magdeburg , bo właśnie z tym zespołem w sezonie 1977/78 grał w swoim jedynym dwumeczu w Pucharze UEFA. Polski zespół awansował wtedy do zmagań na Starym Kontynencie mimo zajęcia 12. miejsca w Ekstraklasie, bo wygrał Puchar Ligi. Niestety wtedy drużyna z ówczesnego NRD okazała się lepsza.

Teraz padł remis 1:1, choć to nie wynik był najważniejszy, a atmosfera zrobienia przez Odrę kolejnego dużego kroku jakościowego. Niestety część fanów z Niemiec nie uszanowała Odry i zdewastowała toalety na sektorze D. Są w nich obraźliwe napisy (choć jeden z nich to akurat polski obraźliwy skrót), naklejki, zniszczono podajniki z papierem. Jak podaje RMF FM, od poniedziałkowego poranka na stadionie pracują eksperci, by oszacować straty. Menadżer obiektu powiedział stacji, że rozpoczęły się starania, by to strona niemiecka zapłaciła za szkody. Do Opola przyjechało około tysiąc naszych zachodnich sąsiadów.