Gorąco wokół Marciniaka po hicie. Prędko mu nie wybaczą, wypomnieli wszystko

Spotkanie rozgrywane na Signal Iduna Park miało iście zwariowany przebieg . Pierwsza połowa okazała się kompletną dominacją ze strony gospodarzy, którzy schodzili na przerwę przy komfortowym prowadzeniu 3:0. W drugiej odsłonie doszło do nagłego zrywu przyjezdnych. Finalnie skończyło się na remisie 3:3, lecz w dwumeczu o jedno trafienie lepsi okazali się nasi zachodni sąsiedzi .

Porażka nie została przyjęta zbyt dobrze na Półwyspie Apenińskim. Kibice nie mieli jednak pretensji do piłkarzy. Oburzeni są oni za to postawą Szymona Marciniaka. Polak 23 marca przyznał aż dwa rzuty karne - po jednym dla Niemców oraz Włochów . Niewiele jednak brakowało, a przybysze z Italii otrzymaliby jeszcze jedną "jedenastkę".

Marciniak anulował karnego Włochom. I się zaczęło, Polak atakowany ze wszystkich stron

Płocczanin już zresztą pokazał na wapno, gdy dopatrzył się nieprawidłowości przy interewncji Schlotterbecka, po której padł Di Lorenzo. Nasz rodak chciał jeszcze upewnić się czy postanowił słusznie i podszedł do monitora obejrzeć powtórki. Te nie wykazały niczego złego, więc arbiter anulował wcześniejszą decyzję. Za to do teraz obrywa mu się na Półwyspie Apenińskim. "Katastrofa Marciniaka i VAR" - napisał już w tytule portal "corrieredellosport.it". "Wątpliwości pozostają" - dodała "gazzetta.it".