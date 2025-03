Zbigniew Boniek wytypował wynik meczu z Maltą. Podobnie jak przed starciem z Litwą

Przed nami drugi mecz reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw świata w piłce nożnej. W poniedziałkowy wieczór podopieczni Michała Probierza wyjdą na murawę Stadionu PGE Narodowego w Warszawie i zmierzą się z piłkarzami z Malty. Podobnie jak w przypadku piątkowego spotkania z Litwą, to właśnie "Biało-Czerwoni" stawiani są w roli faworyta. Futbol jednak już nie raz udowodnił nam, że bywa naprawdę nieprzewidywalny i ciężko jest ocenić, która z ekip ostatecznie zaprezentuje się na boisku. Mimo to dziennikarze i eksperci wierzą, że to polscy piłkarze opuszczą stadion z podniesionymi głowami.

Reklama