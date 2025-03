Media: Ostateczna decyzja Wojciecha Szczęsnego. W Barcelonie już to wiedzą

W ostatnim czasie coraz głośniej zaczęło się mówić o sytuacji kontraktowej Wojciecha Szczęsnego. W październiku Polak zrezygnował z emerytury sportowej po niespełna 40 dniach, by dołączyć do klubu, który rozbudza wyobraźnię wielu piłkarzy. Między słupkami zespołu Barcelony pojawił się jednak dopiero w styczniu, bo długo pierwszym wyborem Hansiego Flicka pozostawał Inaki Pena. Umowę ma tylko do 30 czerwca, bo teoretycznie przyleciał do Hiszpanii na ostatni sezon w karierze.

