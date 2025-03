Dzieje się. Duże kłopoty Flicka. Kolejne gwiazdy poza składem Barcelony

Dobiegły końca marcowe zmagania reprezentacyjne w ramach tegorocznych eliminacji do mistrzostw świata. "Biało-Czerwoni", nie mogą uznać ich za wielki sukces. Mimo iż zwyciężyli w obydwu spotkaniach, to styl kadry Michała Probierza pozostawiał wiele do życzenia, na co uwagę zwróciło wielu ekspertów, którzy w bardzo dosadnych słowach wyrażali się w kwestii reprezentacji Polski. Można więc założyć, że komplet punktów w meczach z Litwą oraz Maltą był planem minimum, który na szczęście udało się zrealizować.

