Co z urazem Roberta Lewandowskiego? Jasna deklaracja kapitana kadry

W piątek Polska pokonała Litwę 1:0, a bramkę zdobył właśnie Lewandowski . W 81. minucie uderzył z 15. metrów, piłka szczęśliwie odbiła się od jednego z rywali i wpadła do siatki.

- Robert ma lekki uraz, ale to nic poważnego. Boryka się z nim od dłuższego czasu i tym większa chwała dla niego, że gra dla kadry i nie szuka nie wymówek. Ten uraz to nic poważnego, więc mam nadzieję, że będzie gotowy do następnego meczu - dodał selekcjoner Michał Probierz.