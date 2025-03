Takie słowa tuż przed meczem z Maltą. Do tego porównał kadrę Probierza

Polscy piłkarze nie zostali zbyt dobrze ocenieni po meczu z Litwą. Już w czasie spotkania swoje niezadowolenie okazali kibice, a potem głośno zrobiło się również w mediach. Na godziny przed meczem z Maltą swoje zdanie postanowił wyrazić również Artur Wichniarek. Na pytanie, do jakiego jedzenia porównałby polską kadrę, powiedział, że do bigosu. Potem dokładnie wytłumaczył, co miał przez to na myśli.