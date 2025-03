Reprezentanci Polski postraszyli... swoich kibiców. Ten numer drugi raz nie przejdzie

To jeden z tych rywali, z którymi problemów nie powinna mieć reprezentacja złożona z samych zawodników grających na co dzień w Ekstraklasie, o piłkarzach Barcelony, Arsenalu, czy Aston Villi nie wspominając. Jednak po tym, co Polacy zaprezentowali w piątek przeciwko Litwie (1:0), zawodnicy Michała Probierza nie mają prawa lekceważyć żadnego zespołu.