Godziny przed meczem z Maltą, nadszedł oficjalny komunikat. Złe wieści, 13% szans

Marcowa przerwa reprezentacyjna trwa w najlepsze. Poznaliśmy półfinalistów Ligi Narodów UEFA, a także rozpoczęły się europejskie zmagania kwalifikacyjne na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Wśród uczestników znajduję się oczywiście reprezentacja Polski, która w swojej grupie faworytem zdecydowanie nie jest.

"Biało-Czerwoni" swoje zmagania w kwalifikacjach rozpoczęła od zwycięstwa z Litwą 1:0, co dało pierwsze trzy punkty do tabeli. W poniedziałek będzie szansa na powiększenie dorobku, ponieważ w Warszawie zmierzymy się z Maltą. Na awans z pierwszego miejsca typowana jest jednak Holandia, która przez porażkę w ćwierćfinale Ligi Narodów UEFA została przydzielona do "polskiej" grupy. W przypadku zajęcia drugiego miejsca drugą i ostatnią szansą na uzyskanie kwalifikacji na mundial będą baraże, a w nich według wyliczeń analityków znajdziemy się w drugim z czterech koszyków. Taki układ spowodowałby możliwą rywalizację w półfinale play-offów z zespołem z koszyka trzeciego, a dopiero w ewentualnym finale z koszykiem pierwszym. Reklama

Według wyliczeń Polska w drugim koszyku. Potencjalni rywale nie będą łatwi

Baraże do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku odbędą się w formie pucharowej. Drużyny zostaną podzielone na cztery koszyki. Spośród nich rozlosowane zostaną półfinały. Koszyk pierwszy zmierzy się z czwartym, a drugi z trzecim. Zwycięzcy przechodzą do finału. Według aktualnych wyliczeń Polska będzie właśnie w drugim, co oznacza rywalizację z trzecim.

Rywale nie będą łatwi, ponieważ aktualnie w koszyku kolidującym z podopiecznymi Michała Probierza znalazłyby się reprezentacje Norwegii, Słowacji, Słowenii oraz Bośni i Hercegowiny. Co więcej, analitycy nie zapowiadają zbyt dużej szansy na awans do pierwszego koszyka, ponieważ jest to zaledwie 13%.

Polacy w swojej grupie kwalifikacyjnej poza Litwą i Maltą rywalizować będą z Finlandią i Holandią. Mistrzostwa świata odbędą się w 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku. Ich początek zaplanowany jest na 11 czerwca i potrwają do 19 lipca.

Już w poniedziałek rywalem "Biało-Czerwonych" będą Maltańczycy. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport rozpocznie się o 20:45. Reklama

Reprezentacja Polski podczas marcowego zgrupowania / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Michał Probierz / FOTO OLIMPIK / NurPhoto / AFP

Reprezentacja Holandii / ANP via Getty Images / Getty Images