Niespodziewany ruch reprezentanta Polski. Gra w Lidze Mistrzów, odejdzie do średniaka

Jak poinformował turecki dziennikarz Resat Can Ozbudak, Kamil Piątkowski jest bliski przeniesienia się do jednego ze średniaków Sueper Lig.

Piątkowski ugruntował swoją pozycję i... szykuje się do odejścia

Kamil Piątkowski jest zawodnikiem RB Salzburg od lata 2021 roku. Wychowanek Karpat Krosno nie miał jednak łatwo z adaptacją w Austrii. Często musiał godzić się z rolą rezerwowego, a klub ze stajni Czerwonego Byka dwukrotnie go wypożyczał. Wiosnę kampanii 2022/2023 spędził w KAA Gent, zaś w ubiegłym roku spędził kilka miesięcy w Granadzie. Po powrocie do Salzburga środkowy obrońca postanowił walczyć o swoje miejsce i wydawało się, że osiągnął swój cel. W bieżącym sezonie rozegrał już 27 spotkań. Dość powiedzieć, że przed jego startem miał łącznie na koncie zaledwie 30 występów w tych barwach. Regularną grę 24-latka docenił też Michał Probierz. Selekcjoner powołał go zarówno na październikowe, jak i listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, a Piątkowski odpłacił się pięknym golem przeciwko Szkocji (1:2). Reklama

W grudniu defensora z gry wyłączyła kontuzja, ale ostatnio wchodził z ławki rezerwowych choćby w starciu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów (1:5). Wygląda jednak na to, że już niebawem Polaka czeka kolejna przeprowadzka.

Piątkowski dołączy do polskiej kolonii w Turcji. Wybór klubu zaskakuje

W końcówce zimowego okienka już kilku reprezentantów Polski zmieniło kluby. Uczynił to choćby Kacper Urbański, przenosząc się do AC Monza, ostatnio z kolei głośno o możliwym transferze Nicoli Zalewskiego. Według ostatnich doniesień, Piątkowski dołączy do tego grona. Jak bowiem przekazał turecki dziennikarz Resat Can Ozbudak z redakcji Sports Digitale, reprezentant Polski ma przenieść się do Kasimpasy.

Turek nie precyzuje, czy mowa o wypożyczeniu, czy transferze definitywnym. Tak czy owak, jest to zaskakująca decyzja 24-letniego zawodnika. Sam kierunek nie jest zaskakujący, w Stambule błyszczą ostatnio choćby Krzysztof Piątek czy Sebastian Szymański. Chodzi raczej o klub. Kasimpasa to średniak Sueper Lig, zajmujący obecnie zaledwie 12. lokatę i daleko mu do gigantów pokroju Galatasaray, Fenerbahce czy Besiktas. Być może Polakowi zależy jednak najbardziej na regularnej grze i pokazaniu się w lidze bardziej eksponowanej światowo, niż austriacka. Reklama

Kamil Piątkowski / AFP

Kamil Piątkowski (nr 2) w meczu ze Szkocją zdobył bramkę "stadiony świata" / Grzegorz Wajda / East News