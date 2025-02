Nie milkną echa awantury, która miała miejsce w styczniu po rewanżowym meczu między PAOK-iem Saloniki a AEK Ateny w ćwierćfinale Pucharu Grecji, a po którym gospodarze pożegnali się z rozgrywkami. Po zakończeniu spotkania emocje puściły. Jak podały lokalne media, fani ze stolicy mieli prowokować rywali i czekać na nich pod autokarem. Między piłkarzami z Salonik a kibicami doszło do bójki . Ojciec jednego z zamieszanych w całą sprawę zawodników, Magomieda Ozdojewa, tłumaczył potem, że ci stanęli w obronie trenera i zaczęły się przepychanki.

O skandalu znowu zrobiło się głośno, gdy w składzie PAOK-u na sobotni mecz z OFI Kreta zabrakło kilku podstawowych zawodników, w tym Tomasza Kędziory . Jak się okazało, było to pokłosie sytuacji ze stycznia. Polak i czterech innych zawodników, którzy brali udział w zamieszaniu - Tajson, Dejan Lovren, Tarika Tissoudali oraz wspomniany już Ozdojew - zostało zawieszonych na dziesięć dni i dlatego nie mogli wystąpić w ligowym spotkaniu.

To jednak może nie być koniec konsekwencji. - PAOK otrzymał informację, że prokurator, zgodnie z oczekiwaniami, wszczął postępowanie karne przeciwko osobom, które brały udział w bójce po meczu krajowego pucharu - informują Grecy.

Polak zawieszony, prokurator wszedł do gry. "Nikt nikogo nie uderzył"

Do sprawy odniósł się reprezentant Polski, który w rozmowie z TVP Sport przedstawił swoją wersję wydarzeń.

Koniec zawieszenia dla całej piątki - w tym regularnie załapującego się do pierwszej jedenastki Polaka - to dobra informacja dla zespołu, który właśnie w czwartek powalczy o awans do 1/8 Ligi Europy z rumuńską FCSB. Początek meczu o godzinie 21:00.