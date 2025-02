Najpierw problemy z kolacją WOŚP, a teraz to. Fani odkryli, z kim się spotyka

Akop Szostak nie miał w tym roku najlepszej przygody z WOŚP i to nie przez organizację, ale licytującą osobę. Kobieta, która zapłaciła najwięcej, by udać się z nim na kolację, zaczęła bombardować go telefonami i wiadomościami. Do akcji wkroczyło Allegro. W marcu 2024 roku Szostak poinformował, że rozwodzi się ze swoją dotychczasową żoną. Okazało się, że jest już w nowym związku i choć trzymał go w tajemnicy, wszystko zdradziło jedno zdjęcie.