Jednak odchodzi. Pupil Probierza podjął przełomową decyzję. Włosi ogłaszają

Kacper Urbański zmienia klubowe barwy. Jak informuje Gianluca Di Marzio, reprezentant Polski przenosi się z Bologna FC do AC Monza. 20-letni pomocnik spędzi w nowym klubie pół roku na wypożyczeniu. Z ekipy występującej w Lidze Mistrzów trafia do najsłabszego zespołu Serie A. Wbrew pozorom nie musi to jednak oznaczać kroku wstecz.