To koniec problemów z kibicami na Narodowym. Kulesza ogłosił przełomową decyzję

Cezary Kulesza chce poprawić doping na PGE Narodowym. Jest ruch

W związku z tym prezes Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwanie rozwiązań i być może je znalazł, co oznajmił w swoich mediach społęcznościowych. "Drodzy Kibice! Wiadomość, która z pewnością ucieszy wielu z Was. Wprowadzamy doping zorganizowany na domowych meczach reprezentacji Polski! Już na początku roku zleciłem odpowiednim departamentom w PZPN podjęcie działań w tej sprawie " - tak rozpoczął swój wpis prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"Dzisiaj zaprosiliśmy do biura federacji przedstawicieli Stowarzyszenia Kibiców Reprezentacji Polski - To My Polacy. Zaproponowaliśmy rozwiązania, które w pilotażowej formule wcielimy w życie już podczas najbliższych spotkań z Litwą oraz Maltą. Wszystkie osoby chętne do aktywnego i głośnego wspierania biało-czerwonych zapraszamy do sektora D15 na PGE Narodowym. Do zobaczenia na Stadionie!" - napisał w dalszej części Cezary Kulesza.