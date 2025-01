Polak zagra w Izraelu. "Cieszę się przyjazdem. Jestem podekscytowany wyzwaniem"

- Nie zawsze się mówi o tym, jak jest za granicą. Musisz być dwa razy lepszy niż zawodnik krajowy. Jeśli nie umiesz języka, nikt nie tłumaczy ci po angielsku. Nie ma co liczyć, że jako obcokrajowiec będziesz traktowany z większą wyrozumiałością [...] Zdajesz sobie sprawę, że są pewne układy i sytuacje, na które nie masz wpływu. Jeśli jesteś z zagranicy, a na twojej pozycji jest ktoś z niemieckim paszportem, kto znajduje się w podobnym wieku do ciebie i na podobnym poziomie, to masz nikłe szanse na grę. Trzeba być tego świadomym - mówił w grudniu w rozmowie z Weszło.com o swojej sytuacji u naszych zachodnich sąsiadów Karol Niemczycki.

Karol Niemczycki w FC Ashdod. Potwierdzono wypożyczenie

Polski bramkarz przeszedł latem 2023 roku z Cracovii do Fortuny Duesseldorf. 12 miesięcy później trafił do Darmstadt, ale tam rozegrał jedynie 1 mecz w Pucharze Niemiec. W kolejnych rundach trener wolał Marcela Schuhena. 25-latek zdecydował się na wypożyczenie do ligi izraelskiej, co wywołuje skrajne emocje wśród kibiców w związku z konfliktem zbrojnym Izraela z Hamasem (od 19 stycznia obowiązuje zawieszenie broni po 15 miesiącach wojny).