Rewolucja w Meczu Gwiazd NBA. Rzut z połowy i wielkie show w finale

Wieńczącym cały weekend finałem, który miał stanowić najbardziej spektakularną część kilkudniowego, koszykarskiego widowiska był rzecz jasna Mecz Gwiazd... a raczej Turniej Gwiazd. All-Star Game to wydarzenie, które w teorii ma wszystko, by jako samograj rokrocznie gwarantować niesamowite show. Tyle jeśli chodzi o teorię. Sportowa praktyka okazywała się bowiem zgoła inna, bo postawa największych gwiazd NBA w ostatnich latach pozostawiała sporo do życzenia. Zwłaszcza jeśli chodzi o grę w obronie. Stąd absurdalnie wysokie wyniki, jak ten z 2017 roku, gdy Zachód ograł Wschód 192:182, a widzowie oglądali rekordowe 83 wsady.