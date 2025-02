Dramat Milika, w Turynie już wiedzą. Fatalna kontuzja, a teraz takie wieści

Przedłuża się absencja Arkadiusza Milika. Polak już skreślony w Turynie

Żurnaliści z "La Gazzetta dello Sport" przekazali, że Thiago Motta skreślił Arkadiusz Milika i dał zielone światło do sprzedaży go. "Stara Dama" zimą ściągnęła Randala Kolo Muaniego, który znakomicie wprowadził się do Turynu. Francuz błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie, a kibice nie wyobrażają sobie, żeby Juventus nie zdecydował się na wykupienie go z Paris Saint-Germain.