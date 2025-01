Burza wokół Syprzaka, wyciekły kulisy skandalu. Żądają wykluczenia gwiazdy PSG

Skandal wstrząsnął reprezentacją Polski. Kamil Syprzak opuścił samowolnie zgrupowanie

Legenda uderza w Syprzaka. Wyciekły kulisy skandalu, domagają się wykluczenia gwiazdy

Zasłanianie się kontuzją, samowolne oddalenie się z reprezentacji powinno być piętnowane. [...] Będę apelował o bardzo surową karę i konsekwencje dla Kamila. A co do reprezentacji, myślę, że jego przygoda powinna być zakończona

- Tajemnicą poliszynela jest to, że Syprzak nawet nie pożegnał się z kolegami z zespołu. Po prostu spakował się i wrócił do Paryża. Jeśli to okaże się prawdą, to powiem szczerze, że z takim kolegą nie chciałabym grać w drużynie. Jeśli Marcin Lijewski pozostanie na stanowisku, to nie wyobrażam sobie pracy z takim zawodnikiem. W reprezentacji Polski opieka medyczna jest naprawdę na wysokim poziomie - ujawniła 193-krotna reprezentantka Polski.