Polscy napastnicy przed ważnym egzaminem. Muszą w końcu odpalić

Lewandowski jest na dobrej drodze, by osiągnąć jeden z najlepszych indywidualnych rezultatów strzeleckich w LM . Przed 1/8 finału ma dziewięć trafień i o gola wyprzedza go tylko Sehrou Guirassy. Do tej pory najlepszy wynik napastnika Barcelony to 15 goli w sezonie 2019/2020 dla Bayernu. Strzelił też 13 (2021/22) i 10 (2012/13 - dla Borussii).

To jednak koniec popisów Biało-czerwonych. W czwartek w 1/16 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji żaden z Polaków, którzy może zagrać, nie trafił do siatki w fazie ligowej. Nie mógł tego zrobić Karol Świderski , bo dopiero pod koniec stycznia został zawodnikiem Panathinaikosu. W zespole z Aten liczą, że będzie strzelał bramki, a 28-letni napastnik sam też wie, dlaczego został tam zatrudniony.

W poprzednim sezonie seryjnie gole dla Antalyasporu strzelał Adam Buksa (16 trafień), co zaowocowało transferem do FC Midtjylland. Początek miał tam całkiem niezły, bo w ciągu miesiąca zdobył cztery gole. Potem jednak dołożył tylko dwa. W fazie ligowej Ligi Europy nie trafił ani razu, choć we wszystkich spotkaniach zagrał po 90 minut. Trener wciąż ma zaufanie do Polaka, ale teraz przed zespołem trudny test - o awans do 1/8 finału zmierzą się Realem Sociedad San Sebastian, siódmą drużyną hiszpańskiej La Liga.