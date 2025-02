Frankowski już w Stambule, klub wydał komunikat. Tyle zarobi reprezentant Polski

Frankowski gorąco przywitany w Stambule. Polak zdoła podbić Turcję?

Przemysław Frankowski był jednym z najdobitniejszych przykładów polskich piłkarzy, którzy udowodnili, że po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych można nie tylko wrócić do Europy, ale i grać na topowym poziomie. Pomocnik w 2021 roku zmienił Chicago Fire na RC Lens i po pewnym czasie stał się jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w Ligue 1.

Wreszcie, po 3,5 latach we Francji postanowił zmienić otoczenie. Chociaż zimowe okienko w najsilniejszych ligach zdążyło już się zamknąć, na początku lutego Frankowski rozpoczął negocjacje z Galatasaray. Z tego powodu nie wziął udziału w ostatnim meczu RC Lens z Niceą (0:2). "Nie był w odpowiednim stanie psychicznym, by podróżować i wystąpić w tym spotkaniu" - tłumaczył Polaka trener Will Still. W poniedziałek wszystko stało się wreszcie jasne. Galatasaray poinformowało w mediach społecznościowych o wypożyczeniu Frankowskiego na pół roku z opcją wykupu definitywnego.