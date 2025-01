Kubeł zimnej wody dla Polaka grającego w Ligue 1. Bez tego nie ma czego szukać w elicie

Wydaje się, że Radosław Majecki jest na dobrej drodze do ugruntowania swojej pozycji w jednej z najsilniejszych lig Europy. Francuski dziennikarz dosadnie ocenił jednak 25-latka i wyznał, nad czym musi pracować, jeśli chce być zaliczany do topowych bramkarzy.

Radosław Majecki czekał na to latami. Dziś jest podstawowym bramkarzem AS Monaco

W środę minęło równo pięć lat od ogłoszenia transferu Radosława Majeckiego do AS Monaco. Legia Warszawa otrzymała za swojego podopiecznego siedem milionów euro, a do bramkarz został z miejsca wypożyczony z powrotem do ekipy "Wojskowych", gdzie miał dokończyć sezon. Przez większość swojego pobytu w Księstwie, Polak miał problem z ustabilizowaniem swojej pozycji. Musiał godzić się z rolą rezerwowego, a do tego kampanię 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w belgijskim Cercle Brugge. Reklama

Tam grał regularnie, co - jak się okazało - było dla władz AS Monaco istotne. 25-latek długo czekał na swoją okazję, ale gdy już ją otrzymał, wykorzystał ją w pełni. W lutym postanowiono, że zastąpi w wyjściowym składzie Philippa Koehna i od tamtej pory to Majecki jest numerem jeden. Nie przeszkodziła mu nawet kontuzja, która wykluczyła go z gry na początku tego sezonu. Wygląda na to, że jednokrotny reprezentant Polski znajduje się na dobrej drodze do ugruntowania w jednej z najsilniejszych lig Europy. Jeden z francuskich dziennikarzy nie szczędził jednak gorzkich słów pod adresem wychowanka KSZO Ostrowiec.

"Widzę kilku znacznie lepszych od Majeckiego"

Vivien Seiller, pracujący dla redakcji Nice-Martin, uważa jednak, że 25-latkowi sporo brakuje do bycia jednym z najlepszych w Ligue 1. "Nie jest najgorszy, ale widzę kilku znacznie lepszych" - zaczął dziennikarz w rozmowie ze Sport.pl. "Jest solidniejszy i spokojniejszy od Kohna, dobrze zarządza obroną, ale wciąż ma elementy do poprawy. Majecki ma tę przewagę, że może się jeszcze rozwinąć" - dodaje. Seiller nie unikał w rozmowie konkretów. Wymienił występujących we Francji bramkarzy, których uważa za lepszych od Polaka. Reklama

Samba, Chevalier, Rulli, Donnarumma, oni są po prostu lepsi ~ powiedział wprost dziennikarz redakcji Nice-Martin.

Wskazał też największy deficyt 25-letniego bramkarza. Chodzi o grę nogami. "To kluczowy element nowoczesnej piłki. Jeśli go nie poprawi, nigdy nie stanie się bramkarzem europejskiego formatu" - puentuje Seiller.

Majecki już w środę wieczorem najprawdopodobniej rozegra kolejne ważne spotkanie w swojej karierze. Jego AS Monaco zmierzy się na wyjeździe z Interem Mediolan w ramach ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Początek starcia już o godzinie 21:00.

