Iga Świątek przerwała milczenie po przegranej. "To było oczywiste"

Iga Świątek przerwała milczenie

W rozmowie z oficjalnym profilem WTA Iga Świątek opowiedziała o tym, jak przygotowywała się do turnieju w Dubaju i czy zdążyła przed nim odpocząć. "Czuję się świetnie, ponieważ rozegrałam kilka naprawdę wysokiej jakości meczów w Dausze, oczywiście poza ostatnim. Powiedziałabym więc, że jestem zadowolona ze swojego poziomu. Pracujemy z Wimem nad pewnymi zmianami technicznymi i jestem w stanie wdrażać to na korcie, więc to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Czuję, że robię postępy jako zawodniczka i uczę się nowych rzeczy. Na pewno teraz w Dubaju najważniejszą rzeczą jest dostosowanie się do nowych warunków i zobaczymy, jak to pójdzie" - opowiadała tenisistka.