Probierz dostał wskazówkę, teraz jego ruch. Niespodziewani kandydaci do debiutu w kadrze

Reprezentacja Polski odpoczywa od meczów o stawkę - i ta pauza potrwa do drugiej połowy marca, kiedy to "Biało-Czerwoni" rozpoczną swoją walkę o awans do mistrzostw świata 2026. Czy Michał Probierz w najbliższym czasie postanowi dać szansę na debiut w kadrze nowym zawodnikom? Nie można wykluczyć takiego scenariusza, a co więcej selekcjoner dostał już swoistą podpowiedź, na kogo mógłby ewentualnie zwrócić uwagę.